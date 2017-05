Atriz de 62 anos é capa da Playboy espanhola

Ana Filipe Silveira Hoje às 20:40 Facebook

A capa da próxima edição espanhola da revista Playboy já foi revelada. Ana Obregón, atriz madrilena de 62 anos, foi a escolha para o exemplar dedicado ao verão.

Na sua conta oficial do Instagram, Obregón, atriz de 62 anos que espelha regularmente a sua sensualidade nas redes sociais, mostrou-se orgulhosa do resultado final da produção.

"É uma honra para mim para protagonizar a primeira capa e a contracapa da lendária revista Playboy em Espanha. É um orgulho partilhar uma capa com ícones como Madonna, Marilyn Monroe, Kate Moss, Kim Bassinger, etc.", escreveu a atriz que também é apresentadora.

Obregón elogiou a decisão editorial da Playboy de ter escolhido uma mulher com uma idade mais avançada para o que é comum nas capas de revistas dedicadas ao público masculino. "Obrigado por me escolherem! Havia [mulheres] mais bonitas, mais jovens e mais espetaculares, mas vocês optaram por uma mulher com uma longa carreira, com um diploma universitário e, especialmente, mãe", acrescentou.

Com um currículo vasto, Ana Obregón é uma das maiores estrelas de Espanha. O seu projeto de maior duração foi a série "Ana y los 7" (que em Portugal recebeu o nome "Ana e os 7" e que foi protagonizada por Alexandra Lencastre).

Recentemente, o canal DKiss escolheu-a para ser a cara do reality show "Algo pasa con Ana", em que a atriz mostrou o seu dia a dia durante quatro meses.