Atriz Mischa Barton internada para avaliar estado mental

A atriz de "The O. C. - Na Terra dos Ricos" foi vista no jardim de sua casa a gritar sobre a mãe ser uma bruxa e o fim do mundo. Mischa Barton já estivera internada, contra a própria vontade, em 2009.

Mischa Barton, atriz norte-americana que ficou conhecida pela participação na série "The O. C. - Na Terra dos Ricos", foi voluntariamente internada para fazer uma avaliação à sua saúde mental depois de ter sido vista com comportamento errático em sua casa, em Hollywood.

Segundo a publicação TMZ, Barton, que completou 31 anos recentemente, estaria debruçada sobre a cerca do jardim traseiro de sua casa a gritar sobre a sua mãe ser uma bruxa, o fim do mundo e "Ziggy Stardust", o álbum do músico David Bowie, de 1972.

A fonte citada pela mesma publicação parafraseia Mischa Barton com "Oh meu Deus. É o fim. Eu sinto qualquer coisa. E está irritada!" Como se pode apurar nas imagens, a atriz parece estar vestida apenas com uma camisa branca e aparentemente abalada.

A polícia e os bombeiros foram até ao local depois de um transeunte fazer uma chamada de emergência sobre uma hipotética "overdose". Barton já estivera internada anteriormente, em 2009, quando foi colocada numa ala psiquiátrica contra a própria vontade.

Depois de "The O. C - Na Terra dos Ricos" ter terminado, em 2007, Barton participou maioritariamente em filmes de menor orçamento, nunca se conseguindo projetar para a cena mediática da mesma forma de que com a série criada por Josh Schwartz.