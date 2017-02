Atrizes de "Anatomia de Grey" parodiam fotografia de Beyoncé

Nuno Cardoso Hoje às 15:25 Facebook

Ellen Pompeo e Camilla Luddington, atrizes de "Anatomia de Grey" protagonizaram um momento divertido no Instagram com a imitação da fotografia usada por Beyoncé para anunciar a gravidez.

A fotografia que serviu para Beyoncé anunciar ao mundo que estava grávida pela segunda vez - agora de gémeos, fruto do seu casamento com Jay-Z -, tem sido alvo de algumas paródias nas redes sociais. E acaba de ganhar mais uma.

Desta vez foram as atrizes da série "Anatomia de Grey" a fazê-lo. Camilla Luddington, que também está grávida, decidiu imitar a fotografia de Beyoncé, que já se tornou na imagem com o maior número de "likes" de sempre no Instagram. A ajudá-la estava a protagonista do drama médico exibido na Fox Life, Ellen Pompeo.

"Não resistimos a fazer palhaçadas", escreveu Pompeo na rede social, junto à "hashtag" "Nós amamos a Beyoncé", para o caso dos fãs da cantora não entenderem a brincadeira. Luddington também imortalizou o momento no Instagram, com a frase: "A discutir se isto será realmente necessário".