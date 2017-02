Bailarina portuguesa dançou com Justin Timberlake nos Oscars

Nuno Cardoso Hoje às 12:55, atualizado às 12:57 Facebook

Twitter

Partilhar

A dar cartas lá fora, a bailarina portuguesa Diana Matos dançou ao lado de Justin Timberlake na atuação de abertura dos Oscars 2017, este domingo em Los Angeles.

O talento português também deu nas vistas numa das noites mais importantes da indústria do entretenimento. A bailarina portuguesa Diana Matos dançou ao lado de Justin Timberlake durante a atuação do cantor norte-americano, que abriu a cerimónia dos Oscars deste domingo, com o tema "Can't Stop The Feeling", nomeado pela Academia para Melhor Canção.

A jovem de 28 anos nasceu em Lisboa mas já viveu e deu aulas em Londres, residindo atualmente em Los Angeles, que acolheu a entrega de prémios de cinema. Para além de ter dançado na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2012, em Londres, Diana Matos já participou, por exemplo, em telediscos de Nicki Minaj e Gwen Stefani e já dançou em palco com artistas como Black Eyed Peas, Iggy Azalea, Jennifer Lopez, Alicia Keys, Fergie, Nelly Furtado ou Jennifer Hudson.

Reveja a atuação de Justin Timberlake nos Oscars 2017, na qual a portuguesa deu nas vistas com um vestido da autoria de Sherri Hill.