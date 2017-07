Bárbara Norton de Matos mostra boa forma após exercício

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 14:39 Facebook

Adepta do exercício físico, ou não fosse o marido "personal trainer", Bárbara Norton de Matos partilhou com os seus seguidores uma fotografia sua após mais uma caminhada. A excelente forma física voltou a estar denotada no registo feito no Instagram.

Os cuidados que a atriz, mãe de de duas filhas, mantém com o seu corpo já são conhecidos. Mas Bárbara Norton de Matos não se cansa de consciencializar quem a segue nas redes sociais dos benefícios da prática regular de atividades físicas. E dá como exemplo o seu caso.

"Uma caminhada por dia nem imagina o bem que lhe fazia. [...] Por hoje está feito... Já tenho direito a um geladinho", escreveu na legenda da imagem. Quem ficou feliz, certamente, foi Ricardo Areias, com quem a intérprete se casou há um mês, uma vez que tem como atividade profissional instrutor de exercício físico.

A atriz volta a mostrar-se orgulhosa das curvas que apresenta aos 38 anos. De resto, Bárbara Norton de Matos recuperou rapidamente a forma física após ter dado à luz Flor, em maio de 2016. A intérprete, que está escalada para a novela "Paixão" (SIC), é ainda mãe de Luz, de 11 anos.