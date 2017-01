Bebé Kardashian já tem um milhão de seguidores

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:38 Facebook

Com apenas dois meses, a filha de Rob Kardashian e Blac Chyna já tem um perfil no Instagram, onde é seguida por mais de um milhão de cibernautas.

Dois meses e meio de vida, seis fotografias e três vídeos publicados no Instagram. O suficiente para já ter conquistado quase um milhão de seguidores. Não será de estranhar se tivermos em conta que Dream tem Kardashian no apelido.

A filha de Rob Kardashian, irmão de Kim Kardashian, e Blac Chyna tem um perfil com o seu nome desde o dia em que nasceu, a 10 de novembro do ano passado. Os momentos em que surge ao colo da mãe ou do pai, ou simplesmente sozinha, têm feito as delícias dos internautas.

Entre os três vídeos mostrados, é o primeiro que tem mais visualizações. Nele, a pequena Dream divide o protagonismo com o irmão mais velho, King Cairo, filho do anterior relacionamento de Chyna com o "rapper" Tyga.

Além deste, a bebé tem espaço privilegiado nos perfis da mãe e do pai.