Bella Hadid volta a mostrar o que não deve no Festival de Cannes

Festival de Cannes sem as peripécias que envolvem Bella Hadid já não seria o mesmo. Este ano, a modelo voltou a descuidar-se e foi novamente traída pela abertura acentuada do vestido.

Bella Hadid, considerada a "Modelo do Ano" de 2016 pela edição norte-americana da revista "GQ", volta a dar que falar. Durante o primeiro desfile na passadeira vermelha do Festival de Cannes, em França, a irmã da também manequim Gigi Hadid não conseguiu esconder a roupa interior.

A culpa foi da racha que o vestido de Bella Hadid apresentava. Os fotógrafos presentes no evento captaram o momento e a situação, entretanto reproduzida nas redes sociais, está a gerar muitos comentários e críticas à modelo norte-americana.

Os internautas mostraram que não têm memória curta e lembraram imediatamente a situação semelhante vivida pela mesma manequim há um ano, exatamente no mesmo evento (confira na fotogaleria).

Bella Hadid, de 20 anos, é uma das mais requisitadas modelos norte-americanas. Teve uma ascensão mediática e profissional repentina e hoje dá a cara e desfila para as marcas mais conceituadas a nível ,mundial. Durante 18 meses, a modelo manteve um relacionamento com o cantor The Weeknd, atual namorado de Selena Gomez.