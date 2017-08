Billie Lourd fala sobre as mortes da mãe e da avó

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 11:34 Facebook

Billie Lourd perdeu a mãe, Carrie Fisher, e a avó, Debbie Reynolds, em dezembro de 2016. Oito meses depois, a atriz abriu o seu coração numa entrevista concedida a uma revista norte-americana e falou sobre como lidou com estas duas perdas.

"Sempre vivi um pouco na sua sombra, e agora é a primeira vez que posso ser dona da minha vida e ficar sozinha", desabafou sobre Carrie Fisher. "Adoro ser filha da minha mãe e é algo que sempre serei, mas agora posso ser apenas a Billie", contou a atriz em entrevista à publicação "Town & Country".

A intérprete, de 25 anos, afirmou ainda que tem muita pressão sobre si, pois Fisher deixou um "legado incrível" que agora Billie tem de manter e desenvolver à sua maneira. Na verdade, foi o filme que fez com ela - "Star Wars: O Despertar da Força" - que a fez decidir continuar no universo da representação. Billie conta que a mãe teve muito a ver com o assunto, chamando-a à parte durante as gravações para a encorajar a tomar essa opção: "É estranho sentires-te tão confortável aqui. Este é o ambiente mais desconfortável do mundo. Se te sentes confortável aqui, então devias fazer isto".

Carrie Fisher, a eterna princesa Leia do "blockbuster" norte-americano, partiu aos 60 anos, dias depois de ter sofrido um ataque cardíaco durante um voo de Londres para Los Angeles. Debbie Reynols faleceu um dia a seguir à filha. Foi o sentido de humor da mãe que ajudou Billie a ultrapassar ambas as mortes.

"Se a vida não for engraçada, então é só verdadeira e isso seria inaceitável", afirmou à mesma publicação. "Mesmo quando ela [Carrie Fisher] morreu foi isso que me ajudou a aguentar tudo. Quando a Debbie morreu no dia seguinte, eu conseguia imaginá-la a dizer: 'ela está a ofuscar-me outra vez, claro. Ela tinha de o fazer'".

Billie Lourd participou este ano na série "Scream Queens" e integra o elenco da sétima temporada de "American Horror Story", que estreia este mês nos Estados Unidos. Em Portugal, a trama da autoria de Ryan Murphy passa no canal Fox, sem data de estreia ainda definida. Este ano está também garantida a sua presença no grande ecrã nos filmes "Billionaire Boys Club" e "Star Wars: The Last Jedi".