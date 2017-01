Câmara de Santiago do Cacém "alheia" a acusações de Sinel de Cordes

Luís Alves Vicente Hoje às 17:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O humorista atribuiu o ónus do cancelamento do espetáculo em Santiago do Cacém ao presidente da Câmara Municipal. O departamento de comunicação revelou que a instituição é "alheia" ao processo de agendamento.

O espetáculo de Rui Sinel de Cordes em Santiago do Cacém foi, segundo o próprio, "vetado e cancelado" pelo Presidente da Câmara do município, Álvaro Beijinha. O humorista recorreu às redes sociais para se mostrar perplexo com a situação. "Esta nunca me tinha acontecido, mas em Portugal tudo é possível", começou por escrever Cordes. "O espetáculo em Santiago do Cacém depois de ser marcado com o programador cultural local e anunciado na Cordes OUT Tour, foi vetado e cancelado pelo presidente da Câmara de Santiago do Cacém - Álvaro Beijinha."

Rui Sinel de Cordes, cuja imagem é indissociável do humor negro, não escondeu o desalento que sentiu com a situação: "Depois de um atrasado mental do Bloco dizer que eu defendia a violação de mulheres por fazer piadas sobre violações, agora um autarca do PCP cancela espetáculos já marcados. É esta a nova esquerda portuguesa. É para trás que este país caminha."

Depois de tentativas de contacto com Álvaro Beijinha por parte do nosso jornal, o departamento de comunicação e imagem da Câmara Municipal de Santiago do Cacém (CMSC) emitiu um comunicado através do Facebook "repondo a verdade dos factos." Segundo o documento, Rui Sinel de Cordes nunca terá marcado um espetáculo no auditório municipal António Chainho.

Quem tratou do assunto, explica a Câmara Municipal de Santiago do Cacém, terá sido Rúben Branco, que procurava o auditório para a realização de um evento depois de "um desentendimento entre uma rádio local e a promotora para onde trabalha". No documento pode ainda ler-se que até àquele momento os nomes das entidades envolvidas não haviam sido divulgados. Rúben Branco terá voltado a contactar os responsáveis pelo auditório para dizer que afinal a tal rádio "não teria interesses em apoiar a produção do espetáculo 'por razões editoriais'".

Rúben Branco terá, então, tentado escolher outra data - 17 de março -, que não se encontra disponível. O departamento de comunicação e imagem da CMSC explica ainda que apenas depois de terem sido pedidas mais informações é que se inteiraram de que espetáculo se tratava, declarando a Câmara Municipal "alheia" a todo o processo.

"Lamentamos que se tenham levantado suspeitas sobre a Câmara e o seu Presidente. Estas suspeitas não têm qualquer fundamento e os serviços do auditório municipal trataram a pessoa que os contactou com o profissionalismo com que tratam todos estes assuntos", finaliza o comunicado.

O recurso às redes sociais para abordar as vicissitudes da própria profissão é algo recorrente em Rui Sinel de Cordes, que muitas vezes se vê envolto em controvérsia. Exemplo disso mesmo foi quando o humorista se pronunciou sobre a forma como algumas figuras públicas encaravam as doenças oncológicas. Na altura, o texto, que consagrava o "cancro VIP", coincidiu com a mediatizada abordagem da atriz Sofia Ribeiro ao cancro que lhe havia sido diagnosticado.

Num texto publicado no site RSC, o humorista analisa o meio artístico nacional, que caracteriza como "pântano", e denuncia o quão complicado é fazer humor negro. "Em Portugal, um gajo que destrói a vida de centenas de famílias é o "dono disto tudo". Um humorista que falhou uma piada ou tocou num tema que não gostamos é um filho da p*** que devia morrer."

Rui Sinel de Cores prepara-se para iniciar a última digressão pelas salas de espetáculos do país antes de partir para Londres, onde vai viver durante tempo indeterminado. "2017 será o ano em que cumpro um sonho: mudar-me para Londres e fazer stand-up em inglês. Vou perceber com que sucesso é que um humorista português se pode intrometer no mercado britânico e gravar tudo para um documentário que vão poder ver", comunicou o comediante, através do Facebook, em novembro do ano passado.