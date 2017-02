Duquesa da Cornualha alerta para abandono de animais

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:14, atualizado às 13:17 Facebook

A duquesa da Cornualha, Camilla Parker-Bowles, visitou uma instituição londrina dedicada à proteção de animais e alertou para a problemática do seu abandono.

A mulher do príncipe Carlos de Inglaterra visitou esta semana o Battersea Dogs & Cats Home de Old Windsor, um dos três centros da instituição de solidariedade londrina dedicada à proteção de animais. Nas instalações, Camilla Parker-Bowles conversou com os responsáveis e com os funcionários e não se coibiu de acarinhar alguns dos oito mil cães e gatos que sem lar que aí encontram conforto.

Esta não é a primeira que a duquesa da Cornualha visita a Battersea Dogs & Cats Home, mostrando-se empenhada em dar voz ao problema dos animais abandonados nas ruas da capital britânica.

Também a rainha de Inglaterra tem feito questão de acompanhar os trabalhos desenvolvidos por esta instituição, de que é embaixadora desde 1956. Isabel II visitou um dos seus centros, pela primeira vez, em 1986. Regressou depois em 1991 e em 2015, desta vez acompanhada pelo marido, o príncipe Filipe, duque de Edimburgo.

Battersea ocupa um lugar especial no seio da família real britânica desde que a rainha Victoria se tornou, em 1885, na sua primeira embaixadora.