Aos 40 anos, Anabela aguarda a chegada do seu primeiro filho. Por causa da gravidez, a cantora e atriz sai precocemente do espetáculo "Amália", onde empresta o seu corpo e voz à fadista de renome de Portugal.

A cantora Anabela está grávida do seu primeiro filho, fruto da relação que mantém com o marido Vítor Esteves. A intérprete vai experimentar a maternidade quando já tiver completado 41 anos.

A notícia foi revelada pelo apresentador Cláudio Ramos, que anunciou ainda que a cantora abandonará o elenco da peça de teatro "Amália" para se dedicar a este novo projeto da sua vida pessoal. O musical foi recuperado este ano, com uma nova roupagem, pelo encenador Filipe La Féria, 11 anos depois de sair de cena. Anabela foi anunciada como uma das cabeças de cartaz do espetáculo, regressando assim ao papel da fadista com maior sucesso em Portugal.

Anabela deu-se a conhecer ao grande público quando tinha apenas 16 anos, através da sua participação no Festival da Canção de 1993. Venceu a edição do concurso de música da RTP e foi representar Portugal na Eurovisão com o tema "A Cidade (até ser dia)", alcançando o 10º lugar. Anabela foi a primeira mulher portuguesa a receber a pontuação máxima de 12 pontos de um país.