Carla Andrino surge de cabelo rapado: "Viva a vida!"

A lutar contra um cancro da mama, a atriz Carla Andrino partilhou uma imagem sua de cabelo rapado, junto a uma mensagem otimista: "A luta continua. Viva a Vida"

A lutar contra um cancro da mama há quatro meses, e atualmente em tratamentos de quimioterapia, Carla Andrino partilhou uma fotografia nas redes sociais onde surge de cabelo rapado e sorridente, com uma mensagem de força: "A luta continua. E viva a vida!", frisou a atriz de 50 anos na sua página oficial do Facebook.

Também a filha da atriz, Marta Andrino, fruto do casamento de Carla com o maestro Mário Rui, partilhou uma imagem ao lado da mãe, de cabelo rapado. "A mais bonita. Amo-te tanto", escreveu a também atriz, de 29 anos.

Carla Andrino tem mantido, com os seguidores nas redes sociais, uma postura otimista e corajosa, como fez até este domingo, com uma mensagem de apoio a todos os que se encontram atualmente doentes. "Não cedam. Reajam com otimismo. A todos quantos se encontrem, fisicamente, doentes, força e coragem. Invistam na vossa saúde mental, meio caminho andado para o sucesso terapêutico. A vida é um presente que deve ser vivido aqui e agora. Por isso, não desistam de lutar e não deixem de acreditar", afirmou a atriz.