Carolina Loureiro fala sobre relação com David Carreira

A vida pessoal de Carolina Loureiro, que partilha há dois anos com David Carreira, "corre às mil maravilhas". A afirmação é da própria apresentadora, que anseia por uns dias de descanso na Tailândia.

A relação entre David Carreira e Carolina Loureiro vai de vento em popa. O vínculo amoroso de quase dois anos que os une, e que foi descortinado na série de videoclips que o casal protagonizou para os temas musicais do filho mais novo de Tony, está cada vez mais fortificado, apesar de a apresentadora continuar a mostrar relutância em abordar o assunto.

Em declarações ao JN, Carolina Loureiro revelou em que ponto de situação está a sua vida amorosa. "Corre às mil maravilhas. (risos) Está tudo bem", sublinhou uma das caras do programa "Fama Show" (SIC), mostrando-se tão animada quanto embaraçada com a pergunta.

Carolina mantém-se feliz no magazine dos domingos da SIC, ao lado de Carolina Patrocínio, Cláudia Borges, Iva Lamarão e Catarina Sikiniotis, embora já apresente vontade de ter uns dias de descanso. Se possível, na Tailândia. "Queria fazer uma viagem com um grupo de amigos para o mês que vem porque faço anos (Carolina celebra o 25º aniversário no dia 23 de junho)". Encavacada, a apresentadora e atriz não quis desvendar se o namorado David Carreira fará ou não parte deste conjunto de pessoas que irá convidar.