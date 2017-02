Catarina Furtado: "A minha família está sempre em primeiro lugar"

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:23 Facebook

2017 promete ser um ano ocupado para Catarina Furtado, dentro e fora da TV. Ainda que sem lugar para férias este ano, a apresentadora deixa claro: "A minha família está sempre em primeiro lugar".

Uma peça de teatro, os "Príncipes do Nada", o Festival da Canção, as 7 Maravilhas e o "The Voice Portugal". Este ano, Catarina Furtado não tem tempo para gozar férias. "Não tenho sequer uma semana, mas sou feliz assim", disse a apresentadora, que passará alguns dias no Porto quando o marido, o ator João Reis, estiver em cena nesta cidade com "Macbeth", de Shakespeare.

Em casa, garante a também embaixadora de Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População, está tudo "organizado". "Um dos meus maiores talentos é a gestão do tempo. Tenho filhos ótimos e uma enteada fantástica - que está neste momento a fazer voluntariado com os refugiados na Grécia", acrescenta. Catarina é mãe de Maria Beatriz e João Maria, de dez e nove anos, respetivamente. O marido João Reis é ainda pai de Maria Cifuentes e Francisco Seixas Reis, frutos de relacionamentos anteriores.

A comunicadora sublinha que, independentemente de todos os projetos, os filhos são e serão sempre a sua prioridade. "Eu sou [uma mãe] mesmo muito presente. Se houvesse algum sinal da parte deles [de sentirem a sua falta], pararia tudo. A minha família está sempre em primeiro lugar. E eles sabem isso", explica. "Quando me reformar e olhar para trás, quero dizer que não fui uma apresentadora de televisão, mas alguém que tentou construir uma sociedade mais generosa e solidária", completou.