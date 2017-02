Chelsea Handler festejou decisão da Nordstrom à frente da Casa Branca

Luís Alves Vicente Hoje às 12:30 Facebook

A apresentadora e comediante foi celebrar e "levantar o dedo do meio" a Donald Trump depois de a cadeia Nordstrom ter decidido deixar de comercializar a linha de roupa criada pela filha, Ivanka Trump.

A apresentadora Chelsea Handler foi uma das várias pessoas a celebrar o facto de a loja de roupa Nordstrom ter deixado de vender a marca de Ivanka Trump, filha do presidente dos EUA. A decisão resulta do facto de a empresa não concordar com a promiscuidade entre negócios e política na família de Donald Trump.

Handler quis registar o momento para a posteridade e juntou dois amigos. "Um gay, um muçulmano e uma judia vão à Nordstrom e depois à Casa Branca para levantar o dedo do meio a Donald Trump", escreveu a também comediante na sua conta de Twitter.

A decisão dos responsáveis da Nordstrom em deixar de comercializar a marca homónima de Ivanka levou a que Kellyanne Conway, conselheira de Trump, incitasse à compra da linha de roupa. Numa emissão em direto desde a Casa Branca para um canal de televisão, Conway fez um apelo dizendo "vão e comprem peças da Ivanka". "É o que vos digo. É uma linha espetacular. Até faço publicidade gratuita: comprem-na já hoje. Podem encontrar [as peças] online."

Chelsea Handler, à semelhança de muitas personalidades de televisão, tem sido muito crítica perante as políticas de Donald Trump. A apresentadora tem usado o Twitter recorrentemente para comentar as ações do presidente que assumiu o cargo no mês passado.