Chrissy Teigen e John Legend reproduziram a cena principal de "O Homem Aranha" no programa "Lip Sync Battle" deste domingo. A plateia ficou ao rubro com o beijo apaixonante que o casal protagonizou.

Chrissy Teigen surpreendeu os telespectadores do programa "Lip Sync Battle" quando, a minutos de se dar início à gala MTV Movie & TV Awards, se vestiu a preceito com um fato idêntico a uma das mais icónicas personagens do universo da Marvel Comics.

Com o traje do Homem Aranha, a modelo recriou, ao lado do cantor John Legend, a inesquecível cena do beijo entre Peter Parker e Mary Jane Watson, personagens interpretadas por Tobey Maguire e Kirsten Dunst. O momento foi entretanto partilhado pela celebridade no seu Instagram. "Sim, eu faço as minhas próprias acrobacias", brincou Chrissy Teigen.

Compare o momento do programa apresentado por LL Cool J com a cena do filme "O Homem Aranha", de 2002:

A relação de John Legend e Chrissy Teigen dura desde novembro de 2011. O cantor e a modelo contraíram matrimónio no dia 14 de setembro de 2013, numa cerimónia que decorreu no hotel Villa Pizzo, situado no Lago de Como, em Itália. Em abril de 2016, foram pais da sua primeira filha, Luna.