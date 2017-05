Cifrão recorda D'Zrt e Angélico Vieira

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:11 Facebook

A banda portuguesa D'Zrt nascida na série da TVI "Morangos com Açucar" lançou o primeiro álbum há 12 anos. O cantor e bailarino Cifrão não esquece Angélico Vieira, que morreu em 2011, vítima de um acidente de viação.

Foi há 12 anos que os D'Zrt lançaram o primeiro álbum, com a música "Para Mim Tanto Me Faz". A banda teve início em 2004, na série "Morangos com Açúcar", e era composta por Cifrão, Angélico Vieira, Paulo Vintém e Edmundo Vieira.

Para assinalar a ocasião, Cifrão partilhou uma mensagem na sua pagina oficial do Facebook, juntamente com uma imagem da banda. "Faz hoje [ontem] 12 anos desde que lançámos o primeiro álbum dos D'Zrte o single 'Para Mim Tanto me Faz'. É incrível pensar que já se passaram 12 anos", afirmou o cantor.

Cifrão também não esqueceu Angélico Vieira. "Mas por mais sucesso que tenhamos, nunca vamos deixar de olhar para cima", disse, numa referência ao companheiro, que morreu em 2011 num acidente de viação.

O grupo separou-se em 2008, com 500 mil álbuns vendidos e 13 discos de platina.