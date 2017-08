Comediante Kathy Griffin rapa o cabelo por solidariedade

Ana Filipe Silveira Hoje às 18:36 Facebook

A atriz e comediante Kathy Griffin rapou o cabelo como forma de solidariedade. A responsável por esta mudança de visual foi a irmã, Joyce Griffin, que se encontra numa batalha contra o cancro.

O resultado desta transformação foi partilhado pelo jornalista Yashar Ali, esta segunda-feira, na conta do Twitter.

Numa das fotografias partilhadas, a atriz surge ao lado da mãe, que não deixa de mostrar o ar de surpresa com o novo visual da filha. Na fotografia da esquerda, a comediante aparece com uma mão na cabeça e com um sorriso de orelha a orelha.

Quem não tardou a comentar a mudança foi a mãe, Maggie Griffin, de 97 anos, que escreveu na conta de Twitter que a filha Kathy "é um ser humano maravilhoso".

Segundo a revista "People", a irmã de Kathy já iniciou os tratamentos de quimioterapia. No entanto, não houve qualquer declaração sobre qual o tipo de cancro que esta tem estado a enfrentar.

A atriz, que em 2014 perdeu Gary, o irmão mais velho, de 63 anos, após uma batalha de dois anos contra um cancro no esófago, tem-se mostrado discreta em relação ao assunto.

Recentemente, a comediante esteve envolvida numa polémica devido a uma sessão fotográfica na qual apareceu com uma réplica da cabeça do presidente norte-americano Donald Trump ensanguentada.