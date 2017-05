Cristina Ferreira e Rita Pereira brilham em Cannes

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 16:07 Facebook

Twitter

Partilhar

As duas estrelas da TVI voltaram a viajar até Cannes para marcarem presença no evento de uma marca de gelados. Cristina e Rita repetiram a experiência que haviam tido em 2015 e 2016, respetivamente.

Há mais portuguesas a destacarem-se em Cannes para além de Sara Sampaio. Cristina Ferreira e Rita Pereira foram as embaixadoras portuguesas escolhidas para marcarem presença no evento de uma marca de gelados, que acontece paralelamente ao festival de cinema francês.

As estrelas da TVI rumaram até àquela região durante a semana e, esta quinta-feira, apresentaram-se ao serviço na festa da marca que estão a representar. Os modelos de roupa escolhidos pela apresentadora, da autoria de Nelson Lisboa e Olímpia Davide, e pela atriz, da criação de Micaela Oliveira, mereceram rasgados elogios dos seus seguidores.

Esta não é a primeira vez que as duas se deslocam até Cannes para representar esta instituição. Cristina Ferreira foi até lá em 2015, usando um vestido rosa e preto de Dino Alves. Rita Pereira viajou até França no ano passado, acompanhada por Victória Guerra e Mariza, com um vestido transparente de Micaela Oliveira que não passou despercebido a ninguém.