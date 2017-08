Cristina Ferreira responde a quem diz que faz tratamentos estéticos

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 19:52, atualizado às 19:54 Facebook

Twitter

Partilhar

A aproveitar uns dias de descanso longe de Portugal, Cristina Ferreira vai mantendo o contacto com os seus fãs através das redes sociais e é precisamente no Instagram que nem todos os seus seguidores têm apreciado as imagens que a apresentadora tem mostrado das suas férias.

Para colmatar a sua ausência, que se alongará até ao dia 21 de agosto, Cristina Ferreira tem partilhado nas redes sociais alguns momentos das suas férias fora do país. Nas imagens, a anfitriã do "game show" da TVI, "Apanha de Puderes", tem mostrado não só paisagens do destino que escolheu, mas também a sua boa forma física.

Na sua mais recente publicação, a comunicadora, de 39 anos, apresenta-se de biquíni a bordo de um barco. Mote suficiente para muitos dos seus seguidores elogiarem o seu corpo, mas houve quem aproveitasse a oportunidade para criticar a diretora de conteúdos não informativos da estação de Queluz de Baixo.

"Alguma coisa fez às mamocas, ou gordura do rabo ou ácido hialurónico. Acho muito bem! Mas que fez, fez!", escreveu uma internauta na secção de comentários, que foi entretanto apagado. Atenta ao que se escreve nas suas redes sociais, Cristina Ferreira não tardou em responder. "Não fiz não. Nadinha!", garantiu.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Outro comentário de teor mais negativo surgiu na sua página de Instagram a demonstrar a falta de apreço por Cristina Ferreira. "Não consigo gostar de Cristina. É uma convencida", disse outra seguidora. Uma vez mais, a empresária respondeu. "E tem todo o direito. Um beijinho".

É próximo do final do mês de agosto que a apresentadora está de regresso ao "talk show" matinal da TVI, "Você na TV", ao lado de Manuel Luís Goucha, que seguirá, também ele, para uns dias de descanso.