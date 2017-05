Cuca Roseta: Depois da união civil, vem aí o casamento pela igreja

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 12:42 Facebook

A fadista Cuca Roseta e o preparador físico João Lapa vão casar-se pela Igreja, dois anos após o casamento pelo civil. A fadista cumpre assim o sonho de realizar a boda religiosa. E o vestido já está escolhido.

Depois de ter casado pelo civil, há dois anos, com o preparador físico João Lapa, Cuca Roseta vai realizar o sonho de casar-se pela Igreja. A fadista, de 35 anos, já tem escolhido o vestido para a cerimónia escolhido. Foi durante uma viagem até Barcelona, Espanha, que aproveitou para fazer a prova do seu vestido no atelier da Pronovias e também para assistir ao desfile da marca catalã com as tendências para 2018.

Em entrevista à revista "Caras", Cuca revela que vai usar dois vestidos para o grande dia. "O primeiro, mais tradicional, terá um véu e será usado durante a cerimónia religiosa e o jantar. O segundo, mais moderno, será usado na festa que se seguirá", revela a artista.

"Estou é ansiosa para que o João chegue e seja realmente meu marido com a bênção de Deus, porque isso muda tudo para mim", revela a jurada de "Got Talent Portugal", da RTP1, mostrando-se feliz com esta união. Os filhos Lopo, de nove anos, fruto de uma anterior relação, e Benedita, de um ano, serão os meninos das alianças na cerimónia religiosa.

Cuca Roseta e João Lapa estão casados pelo civil há dois anos. Tudo porque, João foi viver para os Emirados Árabes Unidos e para a cantora poder visitar o companheiro tinham de estar casados. Cuca foi pedida em casamento no ano passado e Benedita é fruto da atual relação.