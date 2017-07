Dânia Neto em fato de banho na despedida a Capri

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 17:29 Facebook

A descansar em Itália na companhia do namorado, tal como o JN tinha noticiado, a atriz Dânia Neto diz agora adeus a Capri com fotografias suas em fato de banho que deram nas vistas junto dos seus fãs.

A excelente forma física da intérprete voltou a estar patenteada nas imagens partilhadas este fim de semana pela própria no Instagram. Prestes a despedir-se de Capri, região que a acolheu para uns dias de férias, Dânia Neto garante que este é certamente um "destino a regressar".

A atriz já tinha estado esta semana em Amaifi na companhia do namorado, o médico dentista Luís Matos Cunha, com quem confirmou publicamente ter uma relação este verão. É também ao lado dele que Dânia surge nos registos que tem publicado, em território italiano, nas redes sociais.

O verão de Dânia Neto está a ser passado integralmente de férias. A atriz terminou no final do mês de maio as gravações da novela "Amor Maior", da SIC, e ainda não tem previsto o regresso ao trabalho.