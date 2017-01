Daniela Ruah reage à morte do colega Miguel Ferrer

Nuno Cardoso Hoje às 11:46, atualizado às 11:52 Facebook

Daniela Ruah reagiu à morte do amigo e colega Miguel Ferrer com uma publicação nas redes sociais onde elogia a personalidade e o profissionalismo do ator, que perdeu uma batalha contra um cancro.

Daniela Ruah prestou a sua homenagem ao ator e colega Miguel Ferrer, que morreu na quinta-feira, com 61 anos, na sequência de uma batalha contra um cancro, e com quem trabalhava há vários anos na série "Investigação Criminal: Los Angeles".

"Meu amigo e irmão, carrego o coração pesado e um nó na garganta. Ainda consigo ouvir a tua voz de forma tão vívida como se ainda cá estivesses e, de alguma forma, consigo sorrir apesar das minhas lágrimas, ao lembrar-me das histórias que contavas. Foste um verdadeiro e gracioso cavalheiro, e fazias com que todas as pessoas à tua volta se sentissem incluídas. Estou tão agradecida por te ter conhecido", começa por afirmar a atriz numa publicação no seu Instagram.

Ruah continuou, sobre o ator que interpretava Owen Granger na popular série criminal: "Agradecida por ter passado tanto tempo contigo no terreno e em Afeganistão [na trama], e por ter conhecido a tua fantástica família. Batíamos com a cabeça na série mas na vida real, meu amigo, não partilhávamos mais nada a não ser carinho. [...] É difícil de compreender... esta coisa chamada morte. Acontece a todos nós. Mas caramba, para alguns acontece demasiado cedo", rematou a atriz na rede social.

Com uma carreira de sucesso na televisão e no cinema, Miguel Ferrer participou em séries como "Twin Peaks" e "Serviço de Urgência" e em filmes como "Robocop" e "Iron Man 3". O norte-americano, que morreu em casa rodeado da família e dos amigos mais próximos, era primo em primeiro grau de George Clooney.