De férias, Cristina Ferreira exibe boa forma física

Cristina Ferreira mostra que o exercício físico e a alimentação saudável a que se tem dedicado nos últimos meses têm dado os seus frutos. As fotografias publicadas nas redes sociais, durante as suas férias, atestam isso mesmo.

Há muito tempo que a apresentadora de "Apanha se Puderes" não tirava uma férias tão longas. Durante aproximadamente um mês, Cristina Ferreira manter-se-á longe das câmaras e da sua preenchida agenda para uns dias de descanso plenamente dedicados à sua família.

É na companhia do filho Tiago, de oito anos, fruto da sua antiga relação com António Casinhas, e de alguns membros da sua família que a comunicadora partiu para umas férias cujo destino ainda não é conhecido. No Instagram, Cristina Ferreira revelou algumas imagens destes dias de descanso e nem os olhares mais distraídos conseguem evitar reparar na boa forma física que a empresária ostenta aos 39 anos.

Cristina Ferreira estará de regresso à antena da TVI, no "Você na TV", formato que apresenta ao lado de Manuel Luís Goucha, a partir do dia 28 de agosto, altura em que o seu coanfitrião partirá, também ele, para uns dias de descanso.