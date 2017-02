Cristina Ferreira exibe boa forma física na Tailândia

Nuno Cardoso Hoje às 12:34 Facebook

Cristina Ferreira está de férias na Tailândia, pela segunda vez. A diretora de conteúdos não-informativos da TVI tem partilhado várias imagens da viagem à ilha de Phuket nas redes sociais e no seu blogue.

A milhares de quilómetros de Portugal, Cristina Ferreira encontra-se de férias na Tailândia. A apresentadora da TVI está no sudoeste asiático pela segunda vez, embora o destino seja agora a ilha de Phuket.

Na companhia de duas amigas, a comunicadora, de 39 anos, tem feito questão de partilhar, junto dos seus seguidores, vários momentos da sua viagem, que descreve como "surpreendente". "Phuket tem sido uma surpresa. A Tailândia está muito para além das praias de água transparente. Quando estive em Banguecoque e Koh Samui, já me tinha apaixonado pela cultura, pela forma de estar e ser dos tailandeses, pelos sorrisos, pela descontração. Agora mais ainda. Phuket é grande. Maior do que imaginei", escreveu no seu blogue, Daily Cristina.

Fora de Portugal desde o dia 28 de janeiro, o rosto das manhãs da TVI tem estado afastada da polémica à volta do fim da parceria entra a Masemba e a revista que tem o seu nome. Num comunicado enviado esta terça-feira à imprensa, o grupo da editora evocou uma decisão de "mútuo acordo" em "terminar a parceria, com efeitos a partir de março deste ano". Ainda assim, a empresária aproveitou, durante as férias, para reagir àquilo que parece ser o fim do seu projeto. "Última frase do livro SENTIR: "E se isto acabar? O que vier será melhor", escreveu Cristina Ferreira no mesmo dia do comunicado da Masemba.