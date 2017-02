Desfeito o noivado, Mariah Carey queima vestido de noiva

Nuno Cardoso Hoje às 15:29 Facebook

O vestido queimado por Mariah Carey no seu novo teledisco terá sido o mesmo que a cantora iria usar no seu casamento, da marca Valentino, avaliado em mais de 230 mil euros.

Quatro meses depois de ter terminado o seu noivado com o multimilionário australiano James Packer, Mariah Carey volta a dar que falar ao queimar um vestido de noiva no teledisco do seu novo "single" "I Don't", que foi divulgado agora no YouTube.

Alguns títulos da imprensa internacional avançam que o vestido em causa no vídeo que ilustra este regresso da cantora ao mundo da música se trata do verdadeiro modelo que Mariah Carey comprou para o casamento que tinha marcado com Packer. A criação eleita pela estrela da música norte-americana é assinada por Valentino e avaliado em mais de 230 mil euros.

A cantora, que protagoniza um novo "reality show" onde mostra os bastidores da sua vida e de uma digressão, tem-se aproximado do bailarino e corógrafo Bryan Tanaka, 13 anos mais novo.

A voz de "Honey", recorde-se, também já foi casada com Nick Cannon. Foi deste relacionamento que nasceram os dois filhos de Mariah, os gémeos Moroccan e Monroe, de cinco anos.