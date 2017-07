Eder revela fotografias do dia do casamento

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:14, atualizado às 15:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Recém-casado, o futebolista português Eder Lopes partilhou com os seus admiradores as primeiras fotografias do dia do enlace com Sanna Ladera, três semanas depois.

"Meu amor, minha parceira, minha melhor amiga... meu tudo. É uma sensação incrível chamar-te oficialmente de minha esposa", escreveu o jogador, de 29 anos, na legenda das imagens partilhadas este domingo na sua conta de Instagram. Trata-se da primeira vez que o atacante do Lille fala do casamento com a modelo belga, que se realizou no dia 9 deste mês.

A cerimónia pelo civil teve lugar em Lisboa e contou com a presença de familiares e amigos de Sanna e Eder, entre eles o futebolista Adrien Silva e o alfaiate Paulo Battista, responsável pela indumentária usada pelo autor do golo que garantiu a vitória de Portugal frente à seleção francesa, no Euro 2016.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

A oficialização da relação aconteceu, recorde-se, um dia antes de se comemorar o primeiro ano da conquista do primeiro lugar de Portugal no campeonato europeu de futebol.