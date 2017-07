Elton John elogia treinador português Marco Silva

Ana Filipe Silveira Hoje às 17:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Watford, Marco Silva, parece contar com o apoio do adepto mais famoso do clube inglês. Sir Elton John é presidente honorário dos "hornets" e telefonou a Marco Silva para lhe dar as boas-vindas e desejar boa sorte para a época que aí vem.

"Falei ao telemóvel com o Elton [John]. É uma pessoa fantástica. Espero que, nas próximas semanas, possa vir assistir a um jogo. Seria bom. Desejou-me boa sorte e disse-me que sou um treinador fantástico. Diz isso a toda a gente", contou o antigo treinador do Sporting, durante uma conferência de imprensa.

A dar os primeiros passos no novo clube, Marco Silva é uma escolha que parece agradar a Elton John. No inicio do mês de junho, durante um concerto em Twickenham Stoop, nos arredores de Londres, o músico decidiu desejar boa sorte ao técnico português, dedicando-lhe o tema "Candle in the Wind". Composta pelo próprio, a música foi escrita em memória de Marilyn Monroe e reinterpretada anos mais tarde como forma de tributo à princesa Diana.

Atualmente, Elton John é presidente honorário do clube, tendo exercido as funções de presidente entre os anos de 1976 e 1987, e sido proprietário entre 1976 e 1987 e 1997 e 2002. Adepto fervoroso do clube, em 2014 viu uma bancada do estádio Vicarage Road ser batizada com o seu nome e como se pode ver numa fotografia publicada no Instagram, já passou a paixão aos filhos.