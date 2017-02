Emma Thompson recusa "O Amor Acontece" por ser "demasiado cedo"

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:06 Facebook

A morte, em janeiro do ano passado, de Alan Rickman, com quem Thompson fez par romântico no filme de 2003, ainda está muito presente.

O realizador e argumentista Richard Curtis não vai contar com Emma Thompson na sequela de "O Amor Acontece", filme de 2003, que está a ser produzida com o objetivo de apoiar a fundação Comic Relief. A atriz explicou que a morte, em janeiro do ano passado, de Alan Rickman, com quem fez par romântico no título original, ainda é muito recente para voltar a vestir a mesma personagem.

"O Richard (Curtis) escreveu-me e disse-me: 'Querida, não posso escrever nada para ti por causa do Alan'. E eu respondi-lhe: 'Claro que não podes. Seria demasiado triste. É muito cedo", contou a atriz na antestreia do filme 'A Bela e o Monstro'. "Ele está absolutamente certo. É suposto ser uma comédia e não há nada de cómico na perda do nosso querido amigo há apenas um ano...", acrescentou.

Em "O Amor Acontece", Thompson e Rickman interpretaram o casal Karen e Harry. O filme centra-se na forma como eles, e outros casais, lidam com a infidelidade. Hugh Grant, Bill Nighy, Keira Knightley, Liam Neeson e Colin Firth tambem fizeram parte do elenco.

Alan Rickman, que ficou conhecido das gerações mais jovens ao vestir a pele do Professor Snape na saga cinematográfica "Harry Potter", morreu a 14 de janeiro de 2016, aos 69 anos, vítima de cancro.