Empresa de Victoria Beckham pode fechar portas

Segundo documentos recebidos pelo jornal "Daily Mail", a empresa de moda de Victoria Beckham poderá encerrar uma vez que a estilista não apresenta as contas da sua marca há três anos.

O império ligado ao mundo da moda que a ex-integrante do grupo Spice Girls tem construído desde 2008 está em risco de fechar portas definitivamente, segundo um artigo publicado agora pelo jornal britânico "Daily Mail". Em causa está a sua marca, a Victoria Beckham Ltd, que não terá apresentado as contas a tempo pelo terceiro ano consecutivo.

Victoria Beckham terá recebido um aviso do governo britânico informando-a do encerramento do seu negócio, segundo uma carta a que o "Daily Mail" teve acesso. A missiva também dá conta que a ex-cantora tem até ao dia 5 de fevereiro para prestar contas às entidades competentes e, assim, evitar o fim da sua empresa.

De acordo ainda com a mesma publicação não está apenas em causa o encerramento da Victoria Beckham Ltd. A "empresa-mãe", denominada Beckham Brand Holdings Ltd foi "também notificada com um aviso de liquidação" no dia 13 de dezembro de 2016.

