EUA: Trump ainda agora chegou mas já tem concorrência VIP

Depois de Kanye West, há um possível novo candidato fora do comum à presidência dos Estados Unidos. Dwayne Jonhson admite que a probabilidade é alta.

Dwayne Johnson admitiu estar a pensar seriamente em candidatar-se à presidência dos Estados Unidos da América em 2020. "Há uma forte possibilidade de isso acontecer", afirmou o ator, que pede mais tempo para pensar na decisão que irá tomar.

"The Rock", como é conhecido popularmente, tem sido uma voz critica do presidente norte-americano, principalmente das medidas de emigração. "Eu acredito na inclusão, foi assim que o nosso país cresceu e continuará a crescer. Não consigo concordar que esta seja uma boa medida para a América", afirmou em entrevista à revista "GQ". O antigo lutador de luta livre apontou, também, o dedo à relação que o presidente tem com os jornalistas e espera ver uma liderança mais forte nos próximos tempos.

Dwayne Johnson é a segunda celebridade a mostrar interesse na presidência, depois de Kanye West ter dito que se iria candidatar em 2020.