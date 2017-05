Ana Filipe Silveira Hoje às 13:45, atualizado às 13:47 Facebook

A segunda semifinal do Festival Eurovisão da Canção não ficará na história somente pelas canções escutadas. A concorrente Jana Burceska anunciou estar à espera de um filho e, momentos depois, foi pedida em casamento.

O ano de 2017 vai ser certamente inesquecível para Jana Burceska, a representante da Macedónia na 62ª edição do Festival Eurovisão da Canção. E não se deve apenas à sua primeira participação no certame de música. A cantora revelou estar grávida e foi surpreendida com uma proposta de casamento.

Tudo aconteceu esta quinta-feira, durante a segunda semifinal do concurso promovido pela União Europeia de Radiodifusão. Jana Burceska fez o anúncio da sua gravidez no vídeo de apresentação que antecedeu a sua atuação. Mais tarde, o namorado da artista de 23 anos teve permissão de um dos apresentadores para surpreender a cantora com um pedido de casamento. Estupefacta com o convite e com o anel, Jana acabou por dar o "sim" ao agora noivo.

A noite não teve, ainda assim, o desfecho por que Jana Burceska mais ansiava. A Macedónia não conseguiu, ao contrário de Portugal, qualificar-se para a final da Eurovisão. O espetáculo realiza-se no próximo sábado e tem início marcado para as 20 horas (hora de Portugal). Será transmitido em direto na RTP1, com narração de José Carlos Malato e comentários de Nuno Galopim.