Eva Longoria para o marido: "Tu és a minha vida!"

Eva Longoria e José Antonio Bastón cumprem este domingo o seu primeiro ano de casados. A atriz não se esqueceu da data e publicou no seu Instagram uma enternecedora declaração de amor ao marido.

Eva Longoria não poupou nas palavras que dedicou ao marido, o presidente da Televisa Internacional, José Antonio Bastón, a propósito do primeiro ano de casamento, que celebram este domingo. A atriz partilhou uma declaração de amor ao seu mais-que-tudo nas redes sociais, que lhe valeu várias mensagens de felicitações dos seus seguidores.

"Há um ano, casei-me com o melhor ser humano do mundo. Este ano tem sido mágico e memorável, como é cada momento contigo. Feliz aniversário, meu amor. Tu és a minha vida. Amo-te, amo-te, amo-te!", escreveu Eva Longoria na sua conta oficial do Instagram.

A formalização da união do casal aconteceu em 21 de maio de 2016, no México. Longoria e Bastón contaram com convidados de luxo, entre os quais Ricky Martin, Melanie Griffith, Mario Lopez, David Beckham e a mulher, Victoria, que ficou responsável por desenhar o vestido de noiva.

Este é o terceiro casamento de Eva Longoria. A atriz, que se popularizou na série norte-americana "Donas de Casa Desesperadas" (em exibição nos EUA entre 2004 e 2012), contraiu matrimónio com o ator Tyler Christopher em 2002 e manteve o enlace até 2004. Dois anos mais tarde, casou-se com o basquetebolista da NBA Tony Parker, de quem se divorciou em 2010.