Ex de Leonardo DiCaprio agita redes socais com foto nua

A ex-namorada de Leonardo DiCaprio, a manequim dinamarquesa Nina Agdal, incendiou as redes sociais com uma fotografia na qual aparece completamente nua, apenas com um "emoji" de uma fatia de pizza a tapar o mamilo.

Sorridente e com uma pitada de provocação, eis a modelo, de 25 anos, deitada na cama, cobrindo o peito com a ajuda do braço e de um "emoji" à imagem daquilo que aguarda. "À espera da minha pizza", pode ler-se na descrição da fotografia publicada na sua conta de Instagram.

As fotografias, com pouca ou nenhuma roupa, são um cartão-de-visita da modelo e a imprensa internacional, nomeadamente o jornal "Daily Mail" e o site "Hollywood Life" sugerem que algumas poderão ser uma instigação ao ator. Esta não é a primeira vez que Nina Agdal aguarda nua pela chegada de uma pizza. Em setembro do ano passado, já tinha encomendado a mesma iguaria e esperou pela entrega apenas usando um par de ténis.

A manequim de origem dinamarquesa Nina Agdal e e o ator norte-americano Leonardo DiCaprio decidiram pôr um ponto final na relação em maio deste ano, depois de um ano de namoro.