"Ex" de Murdoch encontrou um novo amor

A ex-mulher de Rupert Murdoch está a viver um romance com o modelo Bertold Zahoran, de 21 anos. O casal passou férias de natal na ilha de St. Barts, na Caraíbas.

Wendi Deng, ex-mulher do magnata Rupert Murdoch, de 85 anos, encontrou de novo o amor, agora junto de um jovem modelo húngaro. Bertold Zahoran tem 21 anos e foi a companhia da namorada durante umas férias paradísicas nas ilhas das Caraíbas.

Os rumores apontam para que Deng, de 48 anos, e Zahoran tenham começado a relação em maio de 2016. A respetiva confirmação só foi possível depois de o modelo europeu partilhar uma fotografia do casal no Instagram. Também outra imagem do casal, de mãos dadas na ilha de St. Barts durante esta época natalícia, confirmaram a existência do romance.

De origem chinesa, Wendi Deng chegou aos Estados Unidos depois de ter conhecido Jake e Joyce Cherry. A relação entre este casal e a então jovem asiática tinha crescido ao ponto de Jake e Joyce patrocinarem a sua ida para o país. Mais tarde, Jake envolveu-se com Deng, 30 anos mais nova, e acabou por abandonar a mulher e casar-se com Wendi.

Em 1997 conheceu Rupert Murdoch, de quem viria a ser a terceira mulher. O casamento durou 14 anos, tem sido o magnata dos media a terminar com o matrimónio alegando "diferenças irreconciliáveis". Enquanto esteve casada com Murdoch, Deng foi responsável por várias empresas relacionadas com tecnologia, media e internet, como o aparecimento do MySpace na China.