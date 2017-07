Ex-moranguita explica por abandonou carreira de atriz

Alexandre Oliveira Vaz Ontem às 23:04 Facebook

Mafalda Rodiles, que integrou o elenco da segunda temporada da série juvenil "Morangos com Açúcar", deixou Portugal para ir viver para o Brasil, mas rapidamente se apercebeu que vingar na ficção brasileira não seria tarefa fácil.

"Estive até há dois segundos a pensar se gravava ou não este vídeo", foi assim que Mafalda, de 34 anos, começou a falar para a câmara, reconhecendo que "não é muito fácil" gravar um vídeo desta natureza. Mafalda Rodiles partilhou um vídeo no qual revelou que tem "saudades de ser atriz", mas explica o porquê de ter abandonado a profissão.

"Vim para cá porque precisava de uma pausa", revelou, explicando que em Portugal a exposição mediática nas revistas é demasiada e não tem filtros. "Sempre odiei isso", afiançou.

A morar há sete anos no Brasil, admitiu que a mudança começou por ser apenas para estudar teatro, o que aconteceu durante um ano e meio. Mas tudo mudou quando teve de viajar até Portugal devido à morte de um familiar. Quando voltou para o Brasil não esperava o que tinha acontecido. "Por conta de uma fofoca o autor da peça pediu para me tirarem porque eu era portuguesa", contou.

Mafalda Rodiles explicou ainda que para participar numa novela brasileira é preciso "ir a festas" e "ser amigo de tal e tal pessoa". "Faz parte do lóbi, mas eu sou atriz há 13 anos e não tenho paciência para isso", denunciou.

Mafalda casou-se com Edgar Miranda, diretor de novelas, com quem tem uma filha, Mel, nascida em 2014. Os dois são a razão pela qual sempre recusou as propostas que recebeu, ao longo do tempo, para protagonizar novelas em Portugal. "Sei que hoje sou muito mais feliz", afirmou apesar de ter saudades de ser atriz.

A ida para o Brasil implicou, também, outras mudanças na sua vida. Abandonou o apelido pelo qual era conhecida em Portugal, Pinto, para chamar-se Mafalda Rodiles. "Reencontrei-me. Aqui ninguém me conhece, é maravilhoso", admitiu a atriz que deu vida à personagem Carlota na popular série juvenil "Morangos com Açúcar", em 2004.