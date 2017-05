Excentricidade e irreverência na Gala Met

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 17:47 Facebook

A edição deste ano da Gala Met contou com o desfile de celebridades como Rihanna, Jennifer Lopez, Blake Lively, Madonna e Katy Perry. O tema foi Commes des Garçons, em homenagem à designer japonesa Rei Kawakubo, conhecida pelas suas criações avant-garde.

A Gala Met é um dos eventos mais aguardados do ano e prima pela irreverência e extravagância. O evento é organizado pelo Metropolitan Museum of Art e tem como objetivo angariar fundos para o departamento de moda da instituição localizada em Nova Iorque. Na segunda-feira, o evento foi apresentado por Anna Wintour, a diretora da Vogue norte-americana, Katy Perry e Pharrell Williams.

A cantora Jennifer Lopez destacou-se num vestido da casa italiana Valentino e fez-se acompanhar pelo namorado Alex Rodriguez, com quem tem uma relação há três meses.

Rihanna voltou a roubar as atenções, desta vez com uma criação Comme de Garçons.

Já Katy Perry surpreendeu com um vestido Maison Margiela, em tons de vermelho e um véu que a cobria da cabeça aos pés.

Kendall Jenner ousou na escolha e usou um vestido transparente da marca de lingerie La Perla.

Serena Williams exibiu a sua barriga de grávida num vestido Atelier Versace e fez-se acompanhar pelo noivo Alexis Ohanian.

Selena Gomez e o cantor The Weeknd surgiram juntos pela primeira vez num evento oficial e assumiram a relação que dura há poucos meses.

Blake Lively e Ryan Reynolds também marcaram presença e apostaram em criações mais discretas.

A gala do ano passado arrecadou 13,5 milhões de euros (cerca de 12,4 milhões de euros), de acordo com a revista "Forbes". As celebridades convidadas não pagam bilhete para entrar mas quem quiser comparecer paga, em média, cerca de 27 mil euros e 252 mil euros por mesa.