Daniela Ruah quer filhos a falar tanto português como inglês

A viver em Los Angeles há vários anos, Daniela Ruah quer que os dois filhos, River Isaac e Sierra Esther, saibam falar tanto a língua inglesa como a portuguesa.

Daniela Ruah revelou, num novo vídeo que publicou no seu Facebook, que quer que os seus dois filhos, River Isaac e Sierra Esther, se habituem a falar tanto português como inglês. "Eu falo português com os meus filhos, porque quero que eles aprendam e falem também com os avós. O meu filho mais velho já fala as duas línguas, a mais nova ainda não fala", disse, entre risos, a atriz de 33 anos, que se prepara para apresentar, no canal CBS, um programa especial dedicado aos dez melhores anúncios de sempre do Super Bowl.

A estrela de "Investigação Criminal: Los Angeles" contou ainda que regressa a Portugal "em maio ou junho", e que a agenda ocupada que a série norte-americana lhe exige não lhe deixa muito tempo para explorar a ficção portuguesa. "Torna-se difícil trabalhar em Portugal, tenho pouco tempo por causa dos horários da série, mas gosto sempre de ter um pé cá e um pé lá. Por isso vamos ver", frisa a atriz, casada há dois anos e meio com Paul Olsen, irmão de um dos seus colegas e par romântico na série, Eric C. Olsen.

Ruah falou ainda sobre a forma como concilia as gravações da trama criminal com os dois filhos. "Como o meu marido tem um horário mais flexível, e o River, de três anos, já está na pré-escola, ele costuma tratar disso. A Sierra costuma vir comigo para as gravações", conta. "Todos os dias acabam por ser diferentes. Sei que a rotina é boa para as crianças, mas eles estão felizes e são saudáveis", ressalvou Daniela Ruah.

A atriz revelou ainda que os seus dois atores preferidos são Meryl Streep e Dustin Hoffman, com quem adoraria poder trabalhar no futuro, e frisou que o seu número da sorte é o dois, por ser o dia em que celebra o seu aniversário, e por ser mãe de duas crianças.