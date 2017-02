Família de Villas-Boas com direito a "honey dolls"

Ana Filipe Silveira Hoje às 16:13, atualizado às 16:15 Facebook

O treinador do Shanghai SIPG partilhou uma imagem das bonecas chinesas que o representam e à sua família.

As "honey dolls" são geralmente de porcelana e com um ar cândido e carinhoso. As que representam André Villas-Boas e a família também. Quem as mostrou foi o próprio treinador português ao serviço do Shanghai SIPG na sua página de Instagram.

Ao lado da imagem dos bonecos que simbolizam o técnico, a mulher Joana e os filhos de ambos, Benedita, de sete anos, Carolina, de seis anos, e Frederico, de um ano, Villas-Boas brincou: "Acho que fiquei um pouco melhor [do que na realidade]".

O ex-treinador do F.C. Porto estreou-se esta semana no Shanghai SIPG com uma vitória em casa frente aos tailandeses do Sukhothai, por 3-0, em jogo da terceira eliminatória na Liga dos Campeões asiática de futebol.