Os famosos que foram ver o Papa Francisco

Comemora-se os 100 anos das aparições em Fátima, com a visita do Papa Francisco a Portugal, e são várias as caras conhecidas que se deslocaram ao Santuário de Fátima para participar nas celebrações.

O Papa Francisco esteve em Fátima para as celebrações dos 100 anos das Aparições e os famosos partilharam nas redes sociais imagens a partir do Santuário. Algumas das figuras públicas presentes estiveram no meio da multidão e não quiseram faltar à chegada do representante máximo da Igreja Católica. Outras estiveram em trabalho.

É o caso de Manuel Luís Goucha, Cristina Ferreira e Fátima Lopes, que partilharam nas redes sociais fotografias aquando da emissão especial "Fátima 100 anos", que ocupou, ontem, todo o "daytime" da TVI. Numa das publicações a apresentadora de "A Tarde é Sua" escreve: "Que emoção! Obrigado Nossa Senhora por este privilégio."

Os apresentadores do programa da manhã da estação de Queluz de Baixo partilharam, também eles, algumas imagens da sua presença no Santuário de Fátima.

Os profissionais da RTP Jorge Gabriel, Sónia Araújo e Helder Reis estiveram presentes para a emissão especial da estação pública "RTP Mais Perto".

Alberta Marques Fernandes, que este ano fez a peregrinação até Fátima, partilhou na sua página de Instagram imagens a partir do local que recebeu o Sumo Pontífice. Outras personalidades públicas fizeram o mesmo. É o caso do ator Pedro Barroso, a cantora brasileira Fafá de Belém, Lili Caneças ou Liliana Campos.

Veja na fotogaleria as fotografias que testemunham a presença dos famosos neste dia histórico para os católicos em Portugal.