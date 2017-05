Fanny já é mãe de Sandiego

Ana Filipe Silveira Hoje às 18:01 Facebook

Fanny Rodrigues deu à luz o seu primeiro filho esta quarta-feira. O bebé, fruto da relação com o namorado João Almeida, recebeu o nome de Sandiego.

Fanny Rodrigues, uma das mais impactantes participantes que passou pelo reality show "Casa dos Segredos" (TVI), já é mãe do seu primeiro filho, a quem deu o nome de Sandiego. O nascimento da criança foi esta quarta-feira.

A boa-nova foi partilhada pelo namorado, João Almeida, na sua página oficial do Facebook. "Nasceu um príncipe, nasceu um novo amor, um amor puro, um amor que ultrapassa tudo, um amor que no fundo é inexplicável. O meu Filho nasceu e as lágrimas enchem-me os olhos. Prometo Filho, cuidar, educar, olhar por ti assim como os teus Avós olharam e continuam a olhar por mim. Eles para mim são os melhores e eu quero dar-te o melhor de mim", revelou o namorado de Fanny.

"Bem-vindo Sandiego, eu sou o teu Pai, tu és o meu Filho!", acrescentou João na legenda da fotografia em que surge com o filho.

A ex-concorrente do programa "Secret Story" descobriu que estava grávida durante a sua participação no reality show francês com o mesmo nome. A "belle portugaise", como ficou conhecida, chegou a ser apontada como uma das potenciais finalistas da 10ª edição do programa da TF1, mas acabou por ser expulsa ao fim de dez semanas de participação.