Fátima Lopes e os segredos da boa forma

A apresentadora de televisão Fátima Lopes, de 47 anos, é uma "mulher positiva", saudável e de bem com a vida. "Uma correta educação alimentar, exercício físico e desenvolvimento espiritual" são ingredientes de sucesso.

Urbana e ativa, a apresentadora não deixa nas mãos dos outros o seu bem-estar pessoal. "É preciso querer ter um estilo de vida saudável", afirmou este sábado ao JN, à margem do lançamento de um suplemento alimentar da qual é embaixadora.

Desde cedo que Fátima Lopes aprendeu a importância da prática do exercício físico e da alimentação e, por isso, refere que já não sabe "viver de outra forma". Apesar das "tentações" com a qual é confrontada diariamente, tenta procurar as soluções que menos ponham em causa o seu estilo de vida."Se estou no catering de um evento, por exemplo, onde só há folhados ou bolos, procuro a fruta", indicou a apresentadora.

Para Fátima Lopes, o sucesso parte sempre de cada um "Se não tivermos cuidado e não fizermos disto uma coisa mesmo nossa, facilmente resvalamos", afirmou ao JN.

Para além da alimentação saudável e da prática do exercício físico, a apresentadora do "A Tarde é Sua" é adepta de "exercícios de desenvolvimento espiritual", que pratica "há 21 anos", e garante já não conseguir viver sem esse hábito.

O bem-estar e a paz interior devem ser procurados dentro de cada um e "não podem estar dependentes dos outros". "Tenho a certeza que sou uma mulher cada vez mais feliz, porque faço por isso e não deixo a minha felicidade na mão dos outros", afirmou a estrela da TVI.

"A felicidade é um caminho que temos de ser nós a fazer e eu faço o meu caminho, não delego isso a ninguém", revelou ao Jornal de Notícias. Apesar disso, Fátima Lopes não dispensa os mais próximos nessa sua caminhada. Por isso, ressalta a importância dos "afetos".

"Este domingo é Dia da Mãe e eu já disse que não quero que gastem um cêntimo comigo. Só quero afetos", confidenciou a apresentadora, casada com Luís Morais e mãe de dois filhos, Beatriz e Filipe. No que diz respeito à sua própria mãe, admitiu que já tem algo pensado e que também "não passa pela compra de coisas materiais". "A minha mãe sabe o quanto eu a amo porque eu faço questão de dizer e demonstrar isso muitas vezes e de a fazer perceber que tem um lugar insubstituível na minha vida", concluiu a apresentadora.