Feliz ao lado dos netos, Carla Andrino mostra que cabelo voltou a crescer

A luta contra o cancro da mama não tira a motivação a Carla Andrino. A atriz e psicóloga partilhou uma fotografia no Instagram na qual surge a abraçar os dois netos e em que se pode ver que o seu cabelo voltou a crescer.

"De alma cheia, com duplo abraço dos meus netos LINDOS!" Foi assim que Carla Andrino descreveu a fotografia em que recebe um caloroso abraço dos dois netos, Henrique e Manuel, filhos de Martim e de Marta Andrino.

Depois de ter sido diagnosticada com cancro da mama, no final do ano passado, e de ter sido submetida a uma mastectomia, a atriz, de 50 anos, fez quimioterapia e radioterapia, processos de tratamento que causaram a queda do cabelo. Passados alguns meses, este voltou a crescer, conforme se pode ver na imagem publicada esta sexta-feira nas redes sociais da atriz e partilhada, minutos depois, na página da filha, Marta Andrino.

Apesar do problema de saúde, Carla continua a trabalhar. Fez parte do elenco da série "Ministério do Tempo", da RTP1, e da peça de teatro "Noivo Por Acaso", na qual contracenou com Fernando Mendes, Patrícia Tavares e o genro, Frederico Amaral, companheiro da filha, com quem tem um filho, Manuel.

Carla Andrino é casada com o maestro Mário Rui e é também mãe de Martim, pai do seu outro neto, Henrique.