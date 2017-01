Fernanda Serrano: "Ter mais um filho está fora de questão"

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:59 Facebook

Fernanda Serrano afirma que não tenciona ter mais filhos. A atriz e o empresário Pedro Miguel Ramos são pais de Santiago, Laura, Maria Luísa e Caetana.

Com mais de 20 anos de carreira na área da representação, Fernanda Serrano encontrou na maternidade o papel da sua vida. A atriz, casada com o empresário Pedro Miguel Ramos, tem quatro filhos: Santiago, de 11 anos, Laura, de 9, Maria Luísa, com 7, e Caetana, com 1 ano e meio.

E é porque se sente realizada enquanto mãe que a intérprete não tenciona aumentar a família, pelo menos num futuro próximo. "Está fora de questão. Eu já não consigo", revelou a atriz, à margem da apresentação à imprensa do novo programa de Fátima Lopes, "Amor em Tempo de Crise". "Nem a minha mãe deixa, nem o meu pai quer", brincou.

A atriz pode ser vista atualmente a interpretar a médica e investigadora Diana Martins Varela, na novela da TVI "A Impostora", e prepara-se para regressar ao teatro com a peça "40 e então?" ao lado de Ana Brito e Cunha e Maria Henrique no Teatro Villaret, em Lisboa, a partir de 2 de fevereiro. Esta peça aborda questões como a sexualidade, o amor, a solidão, o envelhecimento ou as relações familiares na perspetiva de mulheres depois dos 40 anos.