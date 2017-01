Filha da princesa Stéphanie do Mónaco passeia em Portugal

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:15, atualizado às 11:20 Facebook

Pauline Ducruet começou o ano da melhor forma: com uma visita a Portugal. A filha da princesa Stéphanie do Mónaco tem mostrado fotografias do país no Instagram.

A filha da princesa Stéphanie do Mónaco chegou há dois dias e as redes sociais têm sido o local de eleição para mostrar aos amigos e aos seguidores as maravilhas de Portugal. "Primeira escapadela de 2017", escreveu a jovem de 22 anos como legenda de uma primeira imagem partilhada em solo nacional, numa esplanada com vista para o rio Tejo e a zona antiga de Lisboa.

Já o pôr-do-sol na capital portuguesa despertou a melancolia em Pauline. "Até ao infinito e mais além", acrescentou na descrição de uma segunda imagem. Este domingo de manhã foi passado em Sintra, com uma visita ao Palácio Nacional da Pena. "Ecleticamente bonito", opinou. Ao fim da tarde, passou pelo restaurante A Cevicheria, em Lisboa.

Ao contrário da maioria dos membros das famílias reais europeias, Pauline Ducruet gosta de partilhar o seu dia-a-dia no Instagram. Os passeios de barco, as idas a festivais de música, os momentos de diversão com os amigos, mas também com a mãe e a família real monegasca estão presentes na sua vida.