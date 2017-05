Filha de Chico Buarque internada com depressão profunda

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 20:31 Facebook

Twitter

Partilhar

A filha de Chico Buarque e da atriz brasileira Marieta Severo, Sílvia Buarque, deu entrada num hospital do Rio de Janeiro, Brasil, num quadro de depressão profunda, avança esta quarta-feira a imprensa brasileira.

O internamento aconteceu já no passado sábado, dia 13, na Clínica de São Vicente, no estado do Rio de Janeiro, Brasil, num quadro de depressão profunda, mas a notícia só foi avançada esta quarta-feira pelo colunista Leo Dias, no programa "Fofocalizando" do canal SBT

Segundo Leo Dias, que há cerca de um mês e meio revelou a polémica em torno de José Mayer, a família do músico brasileiro está a acompanhar de perto a estado de saúde da atriz de 48 anos, que se encontra "lúcida e ciente de tudo o que acontece". De acordo com o comunicador brasileiro, Sílvia Buarque passa ainda "por um processo de quimioterapia", no qual está a "reagir bem".

A filha do cantor Chico Buarque e da atriz Marieta Severo é casada com o ator Chico Díaz e são pais de Irene, de 12 anos.