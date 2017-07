Filha de Michael Jackson e ator de "Sozinho em Casa" fazem tatuagem igual

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 21:25, atualizado às 21:28 Facebook

Twitter

Partilhar

A filha de Michael Jackson, Paris, e Macaulay Culkin, o pequeno Kevin da saga "Sozinho em Casa", foram até uma loja da especialidade em Hollywood e tatuaram a mesma gravura no corpo.

Ambos escolheram inscrever uma imagem de uma colher no braço, símbolo muitas vezes associado a uma luta crónica, embora o par não tenha revelado o motivo pelo qual decidiu fazer esta tatuagem. O resultado foi partilhado pela filha de Michael Jackson na sua conta de Instagram [ver fotogaleria].

Paris Jackson, de 19 anos, é afilhada de Macaulay Culkin, de 36. Quando tinha 11 anos, a estrela de "Sozinho em Casa" participou no videoclipe do pai da jovem "Black or White" e, desde então, o ator e a família Jackson mantiveram uma relação de grande proximidade.

Mesmo depois da morte do rei da pop, em junho de 2009, Macaulay conservou os laços de amizade com os filhos do cantor, como atestam os registos feitos agora pela jovem.