Gémeas adotadas por Madonna "estreiam-se" na música

A "rainha da pop" partilhou no Instagram um vídeo com as gémeas do Malawi que adotou este mês a cantar uma música infantil.

As duas irmãs gémeas do Malawi que Madonna adotou no início do mês já estão a tentar seguir os passos da mãe. A "rainha da pop" partilhou um vídeo na rede social Instagram onde as duas crianças aparecem a trautear uma música, acompanhadas pelo som do piano.

"Um pouco de música à noite" escreveu Madonna como legenda do curto vídeo. No clipe pode ainda ouvir-se a voz da cantora norte-americana de 58 anos, que tem agora seis filhos, quatro deles adotados.

Stelle e Estere Ciccone, de quatro anos, cantaram "Twinkle, Twinkle, Little Star", uma melodia para adormecer os mais novos, enquanto batiam palmas e se mostravam divertidas. A autora de "La Isla Bonita" conheceu as duas crianças no orfanato Home of Hope, no Malawi, de onde já tinha resgatado o seu filho David, há 10 anos.