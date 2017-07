George Clooney vai processar revista que publicou fotografias dos filhos

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 18:52 Facebook

A revista francesa "Voici" publicou, na sexta-feira passada, dia 21 de julho, as primeiras fotos dos gémeos de George e Amal Clooney, Alexander e Ella. Agora, George Clooney quer processar a revista.

As primeiras fotografias dos gémeos Alexander e Ella Clooney foram publicadas, na passada sexta-feira, na revista "Voici", mas sem o consentimento de George e Amal Clooney. As fotografias mostram os pais com os bebés de mês e meio na sua casa no Lago Como, na Itália.

Em resposta, George Clooney enviou uma declaração ao canal "E!News", na qual afirma que "durante a última semana", fotógrafos da revista "Voici" pularam a cerca da sua casa, subiram às árvores e tiraram fotografias ilegais dos seus filhos. "Os fotógrafos, a agência e a revista vão ser processados em toda a extensão da lei. A segurança dos nossos filhos exige isso."

O canal "E! News" conseguiu também uma declaração por parte da revista "Voici", em que um representante diz que, sendo George e Amal figuras públicas bastante mediáticas nos últimos anos, as fotografias publicadas são apenas a "resposta aos pedidos do público" e que essas mesmas imagens "não colocam em risco o Sr. Clooney, a sua mulher ou os seus filhos."

George, de 56 anos, e Amal, de 39, casaram-se em setembro de 2014, em Veneza, Itália, e os gémeos nasceram a 6 de junho passado.