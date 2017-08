Georgina Rodriguez mostra gravidez pela primeira vez

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 15:05, atualizado às 15:06 Facebook

Georgina Rodríguez posa para a capa de uma revista espanhola e mostra pela primeira vez a barriga de grávida, após a confirmação do seu estado de graça por parte do craque português.

Depois de várias semanas de especulação, o casal mais falado do momento revelou finalmente que há um rebento prestes a vir ao mundo. Primeiro foi Ronaldo, que confirmou os rumores numa entrevista ao jornal espanhol "El Mundo", e agora a namorada, posando para a capa da revista "Hola" de maneira que a forma da barriga seja bem visível.

Embora já se desconfiasse da gravidez, esta só foi confirmada ao público depois de Cristiano ter anunciado que era pai pela segunda vez, dos gémeos Eva e Mateo, que terão nascido de uma barriga de aluguer no passado dia 8 de junho, nos Estados Unidos.

À revista "Hola", Georgina falou do quanto quer construir uma família, assumindo o seu lado maternal. "Sou uma mulher de família e adoro crianças", afirmou a modelo. Também Cristiano Ronaldo tinha já confessado a sua vontade de ter mais filhos, quando contou, numa entrevista a uma televisão chinesa, que o seu primeiro rebento, Cristianinho, está muito feliz e quer mais irmãos. "Ele quer sete, o número mágico, e eu acho bem", afirmou o jogador.

Georgina falou ainda da sua alimentação e dos cuidados que tem com o corpo. "No meu dia-a-dia, gosto de cuidar de mim, praticando desporto e comendo de maneira equilibrada. Consumo produtos naturais e evito as comidas pesadas", contou à mesma publicação.

Este bebé, que já se sabe ser uma menina, é o primeiro de Georgina, mas o quarto de Ronaldo. A imprensa espanhola indica que o nascimento estará previsto para outubro.